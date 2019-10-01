 تورط فتاة في سرقة مجوهرات من منزل

قالت سيدة بمحكمة الارهاب بالخرطوم شمال في محاكمة فتاة تواجه تهمة سرقة مجوهرات من منزلها, عند مثولها شاكية في البلاغ بانها خرجت من منزلها في يوم الحادثة فدلفت المتهمة الى غرفتها وتمكنت من سرقة أساور ولاذت بالفرار وأضافت في اقوالها بان صديقتها اتصلت على المتهمة هاتفياً وعادت الى منزلها وبعودتها اتصلت صديقتها على الشاكية واخبرتها بعودتها وتم القبض عليها واقتيادها الى قسم الشرطة والتحقيق معها تحت المادة 174 من القانون الجنائي.

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وبحسب تفاصيل القضية كما اوردت اليوم التالي فان بلاغاً تلقته الشرطة قالت فيه الشاكية ان فتاة تعمل معها في منزلها سرقت مجوهرات من منزل باحد الأحياء الثرية, وعن طريق الرصد والمتابعة تم القبض عليها ورفعت البصمات وبالتحقيق مع المتهمة انكرت بالتهمةوباكتمال التحريات وجهت لها النيابة تهمة السرقة واحالتها للمحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)