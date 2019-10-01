التاريخ: 01-أكتوبر-2019
94 مشاهدة
قالت سيدة بمحكمة الارهاب بالخرطوم شمال في محاكمة فتاة تواجه تهمة سرقة مجوهرات من منزلها, عند مثولها شاكية في البلاغ بانها خرجت من منزلها في يوم الحادثة فدلفت المتهمة الى غرفتها وتمكنت من سرقة أساور ولاذت بالفرار وأضافت في اقوالها بان صديقتها اتصلت على المتهمة هاتفياً وعادت الى منزلها وبعودتها اتصلت صديقتها على الشاكية واخبرتها بعودتها وتم القبض عليها واقتيادها الى قسم الشرطة والتحقيق معها تحت المادة 174 من القانون الجنائي.
وبحسب تفاصيل القضية كما اوردت اليوم التالي فان بلاغاً تلقته الشرطة قالت فيه الشاكية ان فتاة تعمل معها في منزلها سرقت مجوهرات من منزل باحد الأحياء الثرية, وعن طريق الرصد والمتابعة تم القبض عليها ورفعت البصمات وبالتحقيق مع المتهمة انكرت بالتهمةوباكتمال التحريات وجهت لها النيابة تهمة السرقة واحالتها للمحكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تورط فتاة في سرقة مجوهرات من منزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.