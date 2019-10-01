التاريخ: 01-أكتوبر-2019 فى : حوادث 16 مشاهدة تمكنت شرطة جمارك ولاية البحر الاحمر من احباط محاولة تهريب “64535” هاتفاً جوالاً الى داخل البلاد. Advertisements وأكد اللواء شرطة عوض الله الشيخ عوض الكريم مدير دائرة جمارك البحر الاحمر بحسب صحيفة اليوم التالي على يقظة القوات وجاهزيتها. مشيداً بالانجاز الكبير, مجدداً تأكيده ان الجمارك ستظل العين الساهرة واليد الامينة لحماية مقدرات البلاد الاقتصادية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك تحبط تهريب (64535) جهاز موبايل بالبحر الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.