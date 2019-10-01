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الجمارك تحبط تهريب (64535) جهاز موبايل بالبحر الاحمر

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 01-أكتوبر-2019

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الجمارك تحبط تهريب (64535) جهاز موبايل بالبحر الاحمر

 

تمكنت شرطة جمارك ولاية البحر الاحمر من احباط محاولة تهريب “64535” هاتفاً جوالاً الى داخل البلاد.

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وأكد اللواء شرطة عوض الله الشيخ عوض الكريم مدير دائرة جمارك البحر الاحمر بحسب صحيفة اليوم التالي على يقظة القوات وجاهزيتها.

 

مشيداً بالانجاز الكبير, مجدداً تأكيده ان الجمارك ستظل العين الساهرة واليد الامينة لحماية مقدرات البلاد الاقتصادية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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