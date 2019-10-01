تخفيض في الرسوم الدراسية لطلاب السودان بمصر

التاريخ: 01-أكتوبر-2019 فى : أخبار 58 مشاهدة أعلنت السلطات المصرية, أمس الاثنين, خفض الرسوم الدراسية للطلاب السودانيين بنسبة “90%” Advertisements وقال إعلام السفارة المصرية بالخرطوم كما اوردت صحيفة اليوم التالي, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي, إصدر قراراً بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة “90%” للطلبة السودانيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو البكالوريوس من السودان أو اي دولة في العالم. على ان يتحمل الطالب فقط نسبة “10%” من اجمالي المصروفات الدراسية لمن يرغبون في استكمال تعليمهم بمصر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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