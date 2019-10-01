اطلاق سراح عدد من النظام السابق

التاريخ: 01-أكتوبر-2019
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كشفت مصادر موثوقة عن اطلاق سراح عدد من من المعتقلين من رموز النظام السابق, على رأسهم الفريق أول ركن عماد عدوي رئيس هيئة الأركان السابق, والفريق محمد مختار محمد مختار مدير امن ولاية الخرطوم السابق, وأسامة عبد الله الوزير السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني, وهشام توفيق وآخرين.
وكان الفريق الركن شمس الدين الكباشي عضو المجلس السيادي قد صرح قبل ايام بانهم سيطلقون رموز النظام السابق ما لم تقدم ضدهم ملفات اتهام.
يذكر انه تم نقل الفريق امن محمد مختار “الخميس” الماضي الى مستشفى الامل إثر اصابته بوعكة صحية, وقالت الاسرة في وقت سابق ان مختار اصيب بوعكة صحية “الخميس” جرى على اثرها نقله “الجمعة” الى مستشفى الامل واعادته مساء امس الى معتقلات جهاز الامن.
وأشارت الاسرة بحسب صحيفة اليوم التالي, الى عدم اخطاهم بذلك ومعرفتهم عن طريق الصدفة, وأوضحت انه اصيب بحالة التهابية في المعدة, فيما نفذت اسر المعتقلين في بحر الاسبوع المنصرم وقفة احتجاجية تطالب باطلاق سراحهم او تقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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