هل ظهر ميسي جديد في صفوف نادي برشلونة؟

ويلعب الإسباني كولادو البالغ عمره 20 عامًا بقدمه اليسرى ويراوغ ويسدد ويركض بالكرة مثل ميسي ما دفع موقع الاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي نشر فيديو الهدف، للقول إنه ميسي الجديد.
وتوغل كولادو من الجهة اليسرى لملعب أتلتيكو ليفانتي ليراوغ أحد المدافعين ويمرر الكرة من بين ساقيه قبل أن يتخلص من مدافعين لكن الكرة تبعد عنه قليلاً ليلحقها ويضع الكرة بكعبه في الشباك محرزًا الهدف الثاني للفريق الكتالوني.
وانضم كولادو إلى أكاديمية برشلونة عام 2009، وأحرز خمسة أهداف الموسم الماضي كما شارك مع الفريق الأول في مباراة واحدة الموسم الماضي أيضًا، عندما شارك بدلاً من الجناح افرنسي عثمان ديمبلي في مباراة سيلتا فيغو في الدور الثاني من الليغا.
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