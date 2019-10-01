محمد هنيدي يرد على منتقدي صورته مع مقدم برامج يحمل الجنسية الإسرائيلية

ردّ الفنان المصري محمد هنيدي على ’’مغرد‘‘ عبر موقع ’’تويتر‘‘ أثار حالة من الجدل بعد نشره صورة له برفقة مقدم برنامج فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

ونشر المغرد الصورة وعلقّ عليها قائلًا: ”مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كده يا هنيدي دا أنا بحبك والله“.

وأكد محمد هنيدي أنه التقط معه هذه الصورة على أنه معجب من محبيه، لافتًا إلى أنه ليس من دوره أن يستعلم عن هوية كل شخص يريد التقاط صورة معه.

وقال هنيدي: ’’أنا ماعرفش مين أصلًا ده، أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك“.

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وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بين رواد موقع ’’تويتر‘‘ فاتجه البعض للدفاع عن الفنان المصري معتبرين إياه أنه فوق الشبهات وأنه لم يكن يعرف من يلتقط صورة معه، فيما التمس آخرون العذر لمقدم البرامج الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية مؤكدين أن عرب 48 من فلسطين أُرغموا على فعل أي شيء وأن الكثير منهم يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ويبدو أن الصورة ستثير جدلًا واسعًا عبر ’’السوشيال ميديا‘‘ خلال الساعات القادمة، فبعد أن علقّ رواد ’’تويتر‘‘ خرج الإعلامي المصري والنائب البرلماني مصطفى بكري مستنكرًا ما حدث واتهم نجيب ساويرس بأنه يخدع الفنانين ويدعو الصهاينة لمهرجان الجونة، حسب قوله.

وكتب مصطفى بكري، قائلًا: ’’نجيب ساويرس يستضيف مقدم برامج إسرائيلي في مهرجان الجونة ويطلب منه التصوير مع الفنانين دون أن يعرفهم بنفسه، وهو المأزق الذي وقع فيه محمد هنيدي – كده برضه يا نجيب تخدع الفنانين وتدعو الصهاينة لمهرجان الجونة“.