"يونيسيف" تطلق مبادرة "المدارس الآمنة" في الخرطوم

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بالتنسيق مع وزارة التعليم السودانية، مبادرة المدارس الآمنة في الخرطوم.

وقالت منظمة "يونيسيف" في السودان - في بيان أمس الإثنين - إن مبادرة المدارس الآمنة، توفر منصة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتبادل تجربتهم بشأن كيفية إنهاء العنف في المدارس وضمان أن يشعر الأطفال بالأمان داخل المدارس وحولها.

وأضافت المنظمة: "سوف يتم تنفيذ المبادرة في 5 ولايات في السودان"، لافتة إلى أنه تم تدريب ما بين 25 معلما من 5 مدارس على كيفية توفير بيئة تعليمية آمنة ودعم للأطفال.

