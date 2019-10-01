"يونيسيف" تطلق مبادرة "المدارس الآمنة" في الخرطوم

وقالت منظمة "يونيسيف" في السودان - في بيان أمس الإثنين - إن مبادرة المدارس الآمنة، توفر منصة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتبادل تجربتهم بشأن كيفية إنهاء العنف في المدارس وضمان أن يشعر الأطفال بالأمان داخل المدارس وحولها.
وأضافت المنظمة: "سوف يتم تنفيذ المبادرة في 5 ولايات في السودان"، لافتة إلى أنه تم تدريب ما بين 25 معلما من 5 مدارس على كيفية توفير بيئة تعليمية آمنة ودعم للأطفال.
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