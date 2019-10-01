مقتل فنان شاب في ظروف غامضة

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث، ويذكر أن الضحية كان أحد نجوم برنامجي "فنان العرب" و"ألحان وشباب 3".
وأعلنت قناة النهار الجزائرية، خبر الوفاة، حيث قالت المذيعة أن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية.
وأضافت "تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، وأنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح "الجراج" لركن سيارته فسقط منه".
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