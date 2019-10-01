ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز فى الخارجية الأمريكية، لم تذكر اسمه، أن بومبيو كان من بين مسؤولى إدارة ترامب الذين كانوا يستمعون إلى مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي.
وأوضحت الصحيفة أنه حسب النص الجزئى للمكالمة الهاتفية الذى صدر عن البيت الأبيض، فإنها تضمنت ضغط ترامب على زيلينسكى لدفعه إلى التحقيق فى العلاقات المحتملة بين المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية ونائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن ونجله هانتر، الذى تربع على رئاسة إحدى شركات الغاز الأوكرانية، ورجال الأعمال الأوكرانيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن شخصا لم يكشف عن هويته بعد أبلغ فى شكوى رسمية عن المكالمة الهاتفية التى جرت فى يوليو الماضي، مدعيا أن ترامب ضغط على الرئيس الأوكرانى للتحقيق فى شأن بايدن، وذلك فى حضور 10 مسؤولين فى الغرفة مع ترامب.
وأضافت الصحيفة أن الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى أطلقوا تحقيقا فى إقالة محتملة لترامب واستدعوا بومبيو للشهادة لتقديم وثائق متعلقة بالتحقيق فى موعد أقصاه 4 أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: بومبيو شارك فى المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكرانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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