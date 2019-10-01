وقال مادورو في إحاطة إعلامية في كاراكاس، "أبلغني رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية (ديوسدادو كابيلو) للتو بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كوريا الشمالية في جميع المجالات: التكنولوجيا، الصناعة، التعاون العسكري، صناعة الأغذية والزراعة".
وأضاف مادورو: "أن (نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز) ووزير الخارجية خورخي أرياسا، وكذلك ممثل بلاده لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا وديوسدادو كابيلو، قاموا بزيارة تاريخية إلى جمهورية كوريا الشمالية". وأشار إلى أن "هذه أول زيارة رفيعة المستوى على الإطلاق لجمهورية كوريا الشمالية".
يذكر أن وفد فنزويلي رفيع المستوى قام بزيارات رسمية لكلا من كوريا الشمالية وفيتنام.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا وكوريا الشمالية تتفقان على التعاون في مجالات الصناعة والدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.