إدارة ترامب تدافع عن قرار السماح بالتنقيب فى ألاسكا: لا يوجد أزمة مناخ

دافعت الحكومة الأمريكية، عن قرارها ببدء التنقيب فى أراضى محمية الحياة البرية الوطنية فى القطب الشمالى بولاية ألاسكا الأمريكية، مجادلة أن المشروع ينبغى أن يستمر لأنه "لا يوجد أزمة مناخ" فى كوكب الأرض.

جاء ذلك فى بيان لهيئة إدارة الأراضى الأمريكية يحمل تقريرها عن التأثير البيئى لمشروع التنقيب فى ألاسكا -الذى أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الاثنين- فى خطوة أخيرة قبل بدء بيع عقود الحفر والتنقيب فى مناطق بالمحمية فى ألاسكا، والتى يسعى الديمقراطيون فى الكونجرس لحمايتها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيان هيئة إدارة الأراضى الأمريكية يحمل رد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمعارضين الذين يجادلون أن الحفر فى المحمية من شأنه تعجيل عواقب أزمة تغير المناخ العالمية.

وذكر البيان أن "إدارة الأراضى الأمريكية، لا تتفق فى أن التنمية المقترحة (فى ألاسكا) تتعارض مع الحفاظ على كوكب صالح للعيش، أو بمعنى آخر لا يوجد أزمة مناخ".

وأضاف البيان أن "الكوكب كان أكثر حرارة خلال الـ1000 عاما الماضيين وذلك حسب أدلة أثرية موسعة مثل الزراعة فى جرينلاند والعنب فى إنجلترا، هذا الدفئ لم يجعل كوكب الأرض غير قابل للعيش بل كان ذلك الوقت الذى ازدخرت فيه المجتمعات".