جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الإثنين، في سياق إجابته على سؤال صحفيين حول موقف الرئاسة الروسية إزاء طلب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نشر نص المحادثات الهاتفية بين ترامب وبوتين في إطار مساعيهم لتمهيد أرضية قانونية لعزل ترامب.
وقال بيسكوف إن ”طلبات كهذه وكل ما يجري حاليا حول ذلك (مسألة عزل ترامب) في الولايات المتحدة، شأن داخلي بطبيعة الحال.. لم نتدخل وليس لدينا الحق في التدخل“، بحسب وكالة ”سبوتنيك“ المحلية.
وأضاف: ”بخصوص تسجيلات محتويات الاتصالات الهاتفية فإن نشرها أمر ممكن، إلى حد ما، لكن بتراض بين الطرفين فقط“.
وأكد بيسكوف أن ”الممارسة الدبلوماسية عادة لا تنطوي على منشورات كهذه.. وانطلاقا من ذلك، إذا كان الأمريكيون سيوجهون إشارات ما من هذا القبيل، فسنناقش الموضوع“.
وسبق أن أشار بيسكوف إلى أن المحادثات على مستوى رؤساء الدول تحمل طابع السرية.
وأعرب عن أمل بلاده بألا تصل الأمور في العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى حد الكشف عن محتويات المكالمات بين بوتين وترامب.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، أجرى الرئيسان 11 اتصالا هاتفيا، وفق صحيفة ”نيويورك تايمز“.
وفي 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحقيقا لدراسة إمكانية عزل ترامب بسبب الشبهات بأنه طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية بينهما جرت في الـ 25 من يوليو/ تموز الماضي، المساعدة في جمع معلومات ضد جو بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2020، مقابل توريدات الأسلحة لكييف.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يشترط "موافقة الطرفين" لنشر محادثات بوتين وترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.