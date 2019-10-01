5 غواصات نووية إسرائيلية تستطيع صواريخها الوصول إلى طهران وقم

كشف تقرير عسكري أمريكي إن لدى اسرائيل خمس غواصات من فئة ”دولفين إس“ تُشكّل ما يوصف بأنه ”الفيلق البحري النووي“ الذي بدأت اسرائيل تبنيه في أعقاب حرب الخليج الأولى، 1991، التي أطلق فيها الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، صورايخ على اسرائيل من فئتي سكود والحسين.

التقرير الذي نشرته صحيفة ”ناشنال انترست“ الأمريكية، وصفته بأنه من الأسرار المعروفة لذوي الاختصاص، يكشف بأن الغواصات النووية الثلاث، الأولى، والمسماة دولفين ولفياتين وتيكوما، بُنيت في ألمانيا قبل حرب الخليج 1988، ولم تدخل الخدمة إلا عامي 1999 و 2000.

وأضاف التقرير أن تسليح هذه الغواصات النووية يتكون من تجهيزات ألمانية وأمريكية واسرائيلية تتضمن طوربيدات سي هيل وصواريخ ربون تسمح بمهاجمة طائرات الهيلوكبتر والسفن السطحية والأهداف الساحلية.

وأشار التقرير الى أن مديات صاروخ كروز من فئة بوباي، والتي تستخدمها هذه الغواصات النووية تصل 932 ميلاً، كفيلة بالوصول الى العاصمة الايرانية طهران وكذلك مدينتي قم وتبريز في شمال ايران.

وقالت ناشنال انترست أن المجموعة الثانية من غواصات دولفين جرى التعاقد عليها مع ألمانيا في منتصف عام 2000، فيما أعطت الحكومة الألمانية، مؤخراً، الضوء الأخضر لبناء ثلاثة غواصات جديدة من نفس الفئة.