لجان التحقيق النيابية تأمر المحامي الشخصي لترامب بتسليمها وثائق

أمر رؤساء لجان التحقيق الديموقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الإثنين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، بتسليمهم وثائق تتعلّق بقضية أوكرانيا، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه لجانهم والرامي لعزل الرئيس الجمهوري.

وقال النواب الديموقراطيون في بيان إنّ جولياني ”أقرّ على التلفزيون بأنّه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن“ على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وحذّر رؤساء اللجان النيابية الثلاث، وهي الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، جولياني من أنّ ”رفضك أو عدم امتثالك لهذا الأمر الزجري سيكون دليلًا على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب“.

وفتح مجلس النواب تحقيقاً بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأضاف رؤساء اللجان النيابية في بيانهم مخاطبين جولياني ”بالإضافة إلى هذا الاعتراف الخطير، فقد ذكرت مؤخّراً بأنّ لديك أدلّة – على شكل رسائل نصيّة وسجلّات مكالمات هاتفية وغيرها من الاتصالات – على أنّك لم تكن تتصرّف بمفردك وأنّ مسؤولين آخرين في إدارة ترامب قد يكونوا شاركوا في هذه المؤامرة“.