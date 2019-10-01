كوريا الشمالية: مستقبل المفاوضات النووية بين يدي واشنطن

وقال المندوب الكوري الشمالي، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام الجمعية العامة للمنظمة الأممية: "لقد مر أكثر من عام، فالعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية والولايات المتحدة لم تحقق تقدما يذكر، والوضع في شبه الجزيرة الكورية لم يخرج حتى الآن من حلقة مفرغة من التوتر المتزايد".
وأضاف: "لقد حان الوقت كي تطرح واشنطن مقترحاتها للمحادثات مع بيونغ يانغ" وحث الإدارة الأمريكية على التنفيذ التام لما اتفق عليه زعيم كويا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما التاريخي في سنغافورة، واستثناف المفاوضات المجمدة منذ ذلك الحين.
وحمل كيم الولايات المتحدة مسؤوولية عدم استئناف المفاوضات الثنائية، قائلا "هل ستصبح المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نافذة أمل أو حدثا سيسرع الأزمة ذلك يعتمد على الولايات المتحدة".
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