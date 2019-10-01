موقعة الكلاسيكو تتصدر مباريات ريال مدريد فى شهر أكتوبر

يخوض فريق ريال مدريد ، 6 مباريات خلال شهر أكتوبر، بواقع 4 مباريات على مستوى الدوري الإسباني ، بالإضافة إلى مباراتين فى دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر لقاء الكلاسيكو، أمام مضيفه فريق برشلونة، مواجهات فريق ريال مدريد خلال شهر أكتوبر، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

ويبدأ الفريق الملكى، مواجهاته فى شهر أكتوبر، بلقاء فريق كلوب بروج البليجيكى، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من مجموعات دورى أبطال أوروبا.

ويخوض المرنجى بعد ذلك مواجهتين فى الليجا أمام غرناطة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، يوم 5 أكتوبر، ثم يخرج لمواجهة ريال مايوركا يوم 19.

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ويعود ريال مدريد لمواجهة فريق جالطة سراى فى تركيا، بالجولة الثالثة من مجموعات دورى أبطال أوروبا، يوم 22، قبل أن يصطدم ببرشلونة فى الكلاسيكو يوم 26.

ويختتم ريال مدريد مبارياته فى شهر أكتوبر، بإستضافة فريق ليجانيس فى الدوري الإسباني، يوم 30 أكتوبر.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بعد مرور 7 جولات.