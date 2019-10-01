ويتصدر لقاء الكلاسيكو، أمام مضيفه فريق برشلونة، مواجهات فريق ريال مدريد خلال شهر أكتوبر، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.
ويبدأ الفريق الملكى، مواجهاته فى شهر أكتوبر، بلقاء فريق كلوب بروج البليجيكى، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من مجموعات دورى أبطال أوروبا.
ويخوض المرنجى بعد ذلك مواجهتين فى الليجا أمام غرناطة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، يوم 5 أكتوبر، ثم يخرج لمواجهة ريال مايوركا يوم 19.
ويعود ريال مدريد لمواجهة فريق جالطة سراى فى تركيا، بالجولة الثالثة من مجموعات دورى أبطال أوروبا، يوم 22، قبل أن يصطدم ببرشلونة فى الكلاسيكو يوم 26.
ويختتم ريال مدريد مبارياته فى شهر أكتوبر، بإستضافة فريق ليجانيس فى الدوري الإسباني، يوم 30 أكتوبر.
ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بعد مرور 7 جولات.
كانت هذه تفاصيل خبر موقعة الكلاسيكو تتصدر مباريات ريال مدريد فى شهر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.