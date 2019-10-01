مان يونايتد ضد أرسنال.. سولشاير يكشف سبب التعادل ضد الجانرز

كشف النرويجي أولي جانر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبب التعادل ضد أرسنال مساء الإثنين، بعدما كان الفريق متقدما في الشوط الأول.

و تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى ضد نظيره أرسنال بنتيجة 1-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال سولشاير خلال تصريحاته بعد المباراة: "أعتقد أننا لم نبدأ الشوط الثاني بالسُرعة الكافية، بدأ الأمر وكأن أرسنال الأكثر نشاطًا، حتى سجلوا هدفهم".

وأضاف: "لقد فكّرت كم مرة تقدمنا بها 1-0 ولم نأتِ بالهدف الثاني، هذا هو الأمر الصعب الذي سنتعلم منه، سنواصل العمل بجد، مع المزيد من الخبرة، وسوف نتخذ القرارات الصحيحة".

واختتم: "نحن في طريقنا لبناء مشروع كبير واليوم شعرت بأننا سنذهب بعيدًا في المستقبل".