مان يونايتد ضد أرسنال.. سولشاير يكشف سبب التعادل ضد الجانرز

و تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى ضد نظيره أرسنال بنتيجة 1-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
وقال سولشاير خلال تصريحاته بعد المباراة: "أعتقد أننا لم نبدأ الشوط الثاني بالسُرعة الكافية، بدأ الأمر وكأن أرسنال الأكثر نشاطًا، حتى سجلوا هدفهم".
وأضاف: "لقد فكّرت كم مرة تقدمنا بها 1-0 ولم نأتِ بالهدف الثاني، هذا هو الأمر الصعب الذي سنتعلم منه، سنواصل العمل بجد، مع المزيد من الخبرة، وسوف نتخذ القرارات الصحيحة".
واختتم: "نحن في طريقنا لبناء مشروع كبير واليوم شعرت بأننا سنذهب بعيدًا في المستقبل".
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