هل يشارك "ميسي" أمام الإنتر بدوري الأبطال؟

وفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الإسبانية، إن مشاركة ليونيل ميسي في مباراة البارسا أمام إنتر ميلان، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل بملعب كامب نو، غير مستبعدة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة.
أضافت، إن ليونيل ميسي يستهدف العودة والمشاركة أمام النيراتزوري، وتسجيل هدف، لاسيما وأنه غاب عن مباراتي الموسم الماضي أمام نفس الفريق، بمرحلة المجموعات بسبب الإصابة.
أوضحت، إن إنتر ميلان هو أحد الفرق القلائل التي لم ينجح ميسي بالتسجيل في شباكها، حيث سبق له أن لعب أمامهم في 3 مباريات رسمية، لم يسجل فيها أي هدف.
كانت المواجهة الأولى قبل 10 سنوات في مرحلة المجموعات، وبالتحديد في 16 سبتمبر 2009، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
أما المباراتين الأخرتين كانتا في نفس الموسم (2009/2010)، بالدور نصف النهائي، وفاز النيراتزوري ذهابًا (3-1)، بينما فاز برشلونة إيابًا (1-0)، إلا أن ميسي لم يسجل فيهما أي هدف.
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