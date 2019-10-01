الشرطة النيجيرية تنقذ نساء حوامل من "مصانع الأطفال"

تمكنت الشرطة النيجيرية من إنقاذ 19 من الأمهات الحوامل من مواقع عدة في مدينة لاغوس حيث تجبر النساء هناك على إنجاب أطفال بغية بيعهم.

وقال المتحدث باسم شرطة لاغوس، بالا إلكانا: "حصلنا على تقارير بناء على معلومات استخبارية حول نشاطات أفراد كانوا يحتفظون بنساء حوامل لبيع الأطفال بعد ولادتهم".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إلكانا قوله إن: "النساء اللواتي عثر عليهن تتراوح أعمارهن بين 15عاما و28 عاما، وبعد التحقيقات تمكّنا من إنقاذ 19 امرأة و4 أطفال".

واستهدفت عمليات الدهم التي نظمت في 19 سبتمبر ثلاثة منازل وفندقا في ضواحي لاغوس، كبرى مدن نيجيريا.

ولفت إلكانا إلى أن الإناث كن يبعن مقابل 300 ألف نايرا (830 دولارا) للطفلة والذكور مقابل 500 ألف نايرا للطفل، مشيرا إلى "أنه لايزال من غير الواضح إلى أي أشخاص أو جهات كان يجري بيع الأطفال ولأي هدف".