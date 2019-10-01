زيدان يستبعد 6 لاعبين من مواجهة كلوب بروج

وأرجع زيدان استبعاد الثنائي الملكي إلى جانب كل من: أودريوزولا، ورودريجو، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، لوجهة نظر فنية.
كما غاب عن القائمة كل من: ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بداعي الإصابة.
وعاد للقائمة الثنائي مارسيلو وإيسكو، بعدما تعافيا من إصابتهما مؤخرا، ومتوقع مشاركتهما في المباراة.
يُذكر أن ريال مدريد، قد تلقى الخسارة في الجولة الافتتاحية بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ومارسيلو.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس جونيور.
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