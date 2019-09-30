مستشار الأمن القومي الأمريكي: كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشدة سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ إقالته من البيت الأبيض.

ودخل بولتون، الذي يعد من الصقور منذ فترة طويلة، في خلافات مع سياسة ترامب بشأن الانخراط مع كوريا الشمالية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وبدأ بولتون تصريحاته في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث، قائلاً "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا اليوم، وأنا متأكد أن قيادة كوريا الشمالية سعيدة للغاية لوجودي هنا بصفتي الشخصية"، في إشارة إلى إقالته.

وقال بولتون اليوم الإثنين، إن بيونغ يانغ "لم تتخذ قراراً استراتيجياً بالتخلي عن أسلحتها النووية".

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ويقول البيت الأبيض، إن الهدف من انخراطه مع بيونغ يانغ هو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل، وغالباً ما يقول المسؤولون، إن بيونغ يانغ أعربت عن التزامها بالعمل في اتجاه تحقيق هذا الهدف.

وأكد بولتون، أن "القرار الاستراتيجي الذي يعمل من خلاله كيم جونغ أون هو القيام بكل ما يستطيع للاحتفاظ بأسلحة نووية والقدرة على تطويرها وتحسينها.. لن يتخلى مطلقاً عن الأسلحة النووية طواعية".

وقال مستشار الأمن القومي السابق، إن القوة العسكرية الأمريكية "يتعين أن تكون خياراً"، وأعرب عن أسفه لما وصفه بالنزعات الانعزالية في الولايات المتحدة.