شاهد.. أول ظهور لفيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم (فيديو)

تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيصل السبتي صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، علما أن حادثة مقتل الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، جرت في منزله.

وبحسب المقطع المصور المتداول، يظهر السبتي وهو يبكي في المسجد الحرام أثناء تشييع جنازة اللواء الفغم.

وكانت الشرطة أعلنت الجمعة مقتل عبدالعزيز الفغم، أثناء زيارة لصديقه فيصل السبتي، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، علما أن شقيقه تركي السبتي أصيب بإطلاق النار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.



وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من الموجودين في المنزل؛ وهما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، بالإضافة إلى 5 آخرين، بينما قُتل الجاني على يد قوات الأمن.

الحزن يسكن مضيفة ولي العهد

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أسرة حارسه الشخصي القتيل اللواء عبدالعزيز الفغم، وفي مقدمتهم والده بدّاح بن عبدالله الفغم، فيما أعرب الملك سلمان عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفغم، مُشيدًا بإخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، كما أعرب الأمير، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، مشيرًا إلى أن وفاته "مؤلمة للجميع"، لإخلاصه وتفانيه في العمل.

أما والد وأشقاء ونجلا الفقيد القتيل، فقد أعربوا جميعًا عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهما لهم.

حضر الاستقبال وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وشُيع جثمان الفغم، مساء أمس الأحد، حيث دُفِن بمقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف مواقف حجز السيارات بالشرائع في مكة المكرمة، بعد أن أُديّت الصلاة عليه بالمسجد الحرام عقب صلاة العشاء أمس، ومن المُقرر أن يستقبل أهل الفغم التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في منزل أسرته بالرياض.

عمل الفغم حارسًا شخصيًا للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة 10 أعوام، الأمر الذي دفع الملك سلمان لأن يختاره حارسًا شخصيًا له وذلك بسبب مهارته الاحترافية المتميزة، وسرعة بديهته، وحُسن تصرفه، مما دفع الملك سلمان في منتصف عام 2017، أن يصدر أمرًا ملكيًا بترقية الفغم "ترقية استثنائية" إلى رُتبة لواء.

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من جانبه حاز الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية في عام 2017، كما لقّبه السعوديون بـ"ظل الملوك" و"الحارس الأمين" و"الرجل المناسب في الوقت المناسب"، بحسب تقارير محلية.

الأسى يكتنف تويتر

تحت هاشتاج "#عبدالعزيز_الفغم"، أعرب سعوديون عن اعتزازهم بـ"البطل الذي نذر نفسه لخدمة الملوك"، كما أنه تصدّر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في العالم عبر تويتر، وكتب سعوديون قصائد رثاء للفقيد، منها ما قاله أحدهم: "استأذنك بروح يا عالي الشأن، ما ودي أخليك بس غدروا في، عشت العمر خادم تحت ظل سلمان، وأكبر شرف خدمتك وأكبر فخر لي، هذا هو المكتوب وفراقنا حان، ودعتك الرحمن تامر على شي".

"وغرّد آخر، قائلًا: "رغم ارتباطه بمهام الحماية الملكية وغموض شخصيته نظرًا لقلة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الحياة الاجتماعية العامة لكن شعر السعوديون لوفاته بحزن شديد لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه الملك ولاءً وخدمةً وطاعةً ويتفاخرون بمواقف كان فيها كالابن البار بأبيه، رحمك الله يا بطل".

و نعاه الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي، مُغرّدًا: "يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه وزرعْتَ روحك حولهم أسوارَا.. ونقشتَ ذكركَ في الشجاعة مثلما نقش الزمانُ بأرضنا الأحرار.. ستظلُّ - رغم الموتِ - فينا فارساً.. إنَّ الحياةَ تُخلِّد الأبرار".

وعلى مستوى الشخصيات العامة، نعاه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، قائلًا "الله يرحمك يا بطل"، حيث غرّد آل الشيخ على حسابه عبر تويتر، قائلًا: "عشرة سنين لم أرى منك إلا كل خير وإخلاص، كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض.. رحمك الله رحمك الله يا أبو عبدالله.. الحمدالله على قضاءه وقدره.. غير مستوعب إني لن أراك بعد اليوم".

مواقف إنسانية مع الملك

أبدى الفغم، الذي عدته منظمة الأكاديمة العالمية في عام 2017 "أفضل حارس على مستوى العالم"، إخلاصه وتفانيه الشديدين خلال عمله حارسًا شخصيًا للملك سلمان، ومن قبله العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي عمل معه لنحو 10 أعوام، وحرص على مُرافقته في كل الأوقات وفي مُختلف المناسبات الرسمية

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن من أبرز اللقطات التي جسّدت العلاقة الأبوية بين العاهل السعودي وحارسه الشخصي، كانت الصورة التي التُقِطت خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

التي عُقدت في مايو 2017، للفغم وهو يقوم بربط حذاء الملك سلمان أثناء استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفود المشاركة بالقمة، وانتشرت الصورة وقتها بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها مُغرّدون أنها توضح "علاقة "الابن بأبيه". وقال مدير عام قطار الحرمين الدكتور بسام غلمان: "ولد صالح يبر أباه، جزاه الله خيرا".