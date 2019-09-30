رئيس المجلس السيادي يزور روسيا والإمارات

يتوجه رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى الإمارات مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ونقلت صحيفة “التيار” الاثنين، عن عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي قوله إن البرهان “يزور دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

كما كشف عضو المجلس السيادي في السودان الفريق شمس الدين كباشي عن زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى روسيا في 24 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال الكباشي، حسب صحيفة التيار، “رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيزور روسيا في 24 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تلبية دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وفي السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الإثنين، أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، غير مدرج على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.