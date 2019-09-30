فرنسا تدعو واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تشدد على شجاعة الشباب السوداني الذي تظاهر سلميًا لتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى أن باريس ستعمل مع شركائها لدعم الخرطوم.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أن الخرطوم تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية.

وأكد أن فرنسا تدعم السودان لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية من خلال حكومة مدنية.

واستطرد أن فرنسا ستواصل دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتًا إلى أن باريس ستحتضن مؤتمرًا دوليًا لدعم السودان اقتصاديًا.

وبدأ رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، الأحد، زيارة إلى فرنسا، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ لبحث ديون السودان والتعاون بين البلدين.