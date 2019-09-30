بالصورة: وزيرة الخارجية السودانية تلفت أنظار رواد مواقع التواصل في صورة أمام قصر الأليزيه

لفتت وزيرة الخارجية السودانية السيدة ” أسماء محمد عبدالله” أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لظهورها من قفاها متأخرة أثناء إلتقاط صورة تاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، امام قصر الأليزيه مساء الاثنين، كما جرى العرف الدبلوماسي الفرنسي، وذلك في أول لقاء بينهما بعد تسلم ” حمدوك” لرئاسة الوزراء.

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وبدات ” أسماء” خلال الصورة التي بثتها عدة وكالات أنباء، وهي متثاقلة الخطى في شكل لافت للأنظار أفسد بهجة المشهد المهيب للقاء التاريخي لأكبر مسؤول سوداني مع رئيس فرنسي منذ ثلاثين عاماً تقريباً، كما علق بعض رواد مواقع التواصل.

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان بلاده ستقدم للسودان 60 مليون يورو منها 15 مليون يورو سيتم اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح في المؤتمر الصحفي المشترك مع د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بقصر الأليزيه بباريس، الإثنين ان بلاده تدعم محادثات السلام مع الحركات المسلحة مشيرا الي تنظيم فرنسا للقاء الذي جمع رئيس الوزراء مع القائد عبدالواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان والذي كان الهدف منه مناقشة جذور الازمة السودانية .

وأبان ماكرون أن بلاده ستعمل جاهدة لاقناع الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي سيسهم في تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية مؤكدا سعي بلاده من خلال موقعها في نادي باريس لاعادة جدولة ديون السودان الخارجية، كما كشف عن نية بلاده تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم السودان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)