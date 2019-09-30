الزلفاني: كنت أتمنى تكرار تجربة الحصان الأسود وفترتي مع الأحمر لا تنسى

التاريخ: 30-سبتمبر-2019
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ودع يامن الزلفاني مع فريقه ظفار العماني بطولة محمد السادس للأندية العربية أمام مولودية الجزائر بتعادله بهدف لكل إياباً بمسقط مساء اليوم الأحد وكان ظفار قد خسر ذهاباً بهدف.
الزلفاني تحدث قبل المباراة وتمنى أن يكرر مع ظفار السيناريو الناجح مع المريخ الموسم الماضي مبيناً أنه قاد فريقاً يملك أفضل اللاعبين مشيراً إلى أنه قاد فريقاً غاية في التميز.. واعتبر الزلفاني البطولة العربية أقوى من دوري أبطال آسيا وأفريقيا لكونها تضم صفوة الأندية.
وكان الزلفاني قد ذكر في حديث خاص بحسب اليوم التالي – أنه لا يطيق الوعود الكاذبة مؤكداً أنه عانى مادياً مع المريخ وطالب مجلس إدارة النادي توفير المال إن أراد تحقيق النجاح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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