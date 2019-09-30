بدء اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة

بدأت في الخرطوم، يوم الإثنين، اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لدول السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وستستمر الاجتماعات حتى الثالث من أكتوبر المقبل، على أن تنعقد اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث يومي 4 و5 أكتوبر.

وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، م.خضر محمد قسم السيد، بحسب وكالة “الأناضول” التركية، إن الاجتماعات ستناقش المقترحات المصرية والإثيوبية والسودانية حول ملء بحيرة سد النهضة.

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وأبدى قسم السيد ثقته في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث، استناداً على نجاحات اللجنة الفنية في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر في الخرطوم، 23 مايو 2015.

وتشكلت اللجنة الفنية بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث، بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة، ونجحت اللجنة في ابتكار برنامج لملء البحيرة خلال سبع سنوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)