الأرصاد الجوية تحذر من تأثر حالة الطقس بتساقط أمطار في الخرطوم وعدد من الولايات

التاريخ: 30-سبتمبر-2019
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توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس و موقف الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بعدد من ولايات البلاد بدءا من ظهيرة اليوم.
وأشارت الوحدة إلى احتمال هطول أمطار خفيفية بولايات: البحر الأحمر، الجزيرة والنيل الأزرق.
كما توقعت الوحدة هطول أمطار متوسطة بولايات الخرطوم، القضارف، كسلا، سنار، النيل الأبيض جنوب وكردفان الكبرى ودارفور الكبرى .
وأشارت الوحدة بحسب سونا – إلى أن الفاصل المداري اليوم يمر شمال كسلا مارا بعطبرة وشمال الفاشر والجنينة ومن المتوقع أن يحفظ موقعه خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأوضح التقرير هطول أمطار خلال 24 ساعة بمدن ود مدني 8.1 ملم، سنار 0.5 ملم،الجنينة 3.7 ملم الأبيض 1.6 ملم. النهود 6.7 ملم أبو نعامة 2.2 ملم رشاد11.2 ملم بابنوسة2 ملم كادقلي 21.6 ملم و خفيفة في الفاشر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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