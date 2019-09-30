حمدوك: نشكر فرنسا على دعمها للشعب السوداني

أعرب د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لفرنسا حكومة وشعبا على دعمها ووقوفها الى جانب السودان وإشادتها بثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار حمدوك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين بقصر الأليزيه الى خطاب الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك واشادته بثورة الشباب السوداني مبينا أن هذه الإشادة محل فخر وتقدير وإعزاز لكل الشعب السوداني مؤكدا عمق العلاقات السودانية الفرنسية.

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وقال إن الثورة السودانية هي إمتداد للثورة الفرنسية التي كان شعارها الحرية والعدالة والسلام واضاف “بهذه الثورة عاد السودان الى محيطه الدولي للعمل جنبا الى جنب مع المجتمع الدولي” .

وقال أنه منذ توليه لمنصبه أعطي السلام أولوية قصوى مبينا أن أول زيارة خارجية له كانت لجوبا حيث التقى فيها بعدد من قادة الحركات المسلحة في سبيل البحث عن السلام ومناقشة جذور المشكلة.

وأكد رئيس الوزراء بحسب سونا – إستعداد الحكومة لدفع كافة استحقاقات السلام وإنجاح كل المساعي الجارية لتحقيق السلام في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)