صغيرون تستعيد قصة “فاطمة بنت سالم” في ورشة بناء القدرات النسوية

خاطبت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين اليوم الأثنين الورشة الوطنية حول بناء القدرات النسوية في ريادة الأعمال وقيادة المشاريع الاجتماعية والتي تنظمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مع مركز سنار الإقليمي للحوار والتنوع الثقافي مع عدد من الشركاء من وزارة العمل وبنك الإدخار وبنك الأسرة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأشادت الوزيرة بالمجهودات التي بُذلت لقيام الورشة، مؤكدة على أن القدرات موجودة بالفعل ولكنها تحتاج لتعزيز، مشيرة إلى دور المرأة الريادي في المحافل المجتمعية من قديم الزمان لاسيما ريادة الأعمال، حيث ذكرت أن الحفريات التي تمت في العصر المسيحي والمروي القديم تؤكد أن هنالك نساء كُن يعملن في مجال التجارة والأعمال ذاكرة فاطمة بنت سالم في عصر دولة الفونج فهي كانت تاجرة تعمل بين الهند ومصر، كذلك بنت الريس التي كانت تعمل بتجارة السمك في أم درمان مثمنة على دور مركز سنار الإقليمي للتنوع الثقافي في قيام الورشة متمنية نقل فعالياتها إلى سنار في المرات القادمة.

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هذا وقد أكد د. مصطفى أحمد علي مدير مركز سنار للتنوع الثقافي بحسب سونا – أن المشروع يأتي لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في استراتيجيات التنمية الوطنية والتي تعد من بين أولويات الآيسسكو التي تنفذها في الدول الأعضاء بهدف بحيث تحسين وضعية المرأة وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في جميع مناحي الحياة العامة.

من جانبه أكد الأستاذ عبد القادر محمد حسن الأمين العام للجنة الوطنية السودانية للتريبة والثقافة والعلوم أن الورشة تأتي في إطار دراسة وتحليل التحولات الاجتماعية و النظر للتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وربط ذلك بالاقتصاد القائم على المعرفة ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ذات السياق أشارت منازل الشريف ممثل وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية أن مثل هذه المشاريع تمكّن المرأة من القيام بأدورها المتعددة في المجتمع باعتبارها تمثل قوة عالية في مجال الإنتاج لا سيما الزراعي والغذائي والذي يتطلب تنمية قدرتها ومهارتها عبر التدريب لتجويد هذه المنتجات للوصول للتنمية المستدامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)