دقلو بمستشفى نيالا التعليمي

تفقد الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع مستشفى نيالا التعليمي ووقف خلال الزيارة على كل الأقسام المختلفة والمرضى داخل المستشفى.

وعقد دقلو اجتماع مطول مع إدارات الصحة والمستشفى بحضور والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود ومدير عام الصحة دكتور محمد إدريس تلقى خلاله تنويرا عن الوضع الراهن للمستشفى والإشكالات التى تعاني منها.

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وقال الفريق محمد حمدان – فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع – إن الزيارة جاءت بغرض الوقوف على المستشفى، مشيراً إلى أن الحالة تحتاج لوقفة الجميع، وكشف عن عمل معالجات للأطباء الاختصاصيين ونوابهم والعموميين والممرضين بتحسين البيئة وجعلها جاذبة لتمكنهم من العمل فى المستشفى، وأقر بضعف مرتبات الأطباء ووعد بإصلاح المرتبات وكافة الحقوق من تدريب وتأهيل.

وقال دقلو بحسب سونا – إنه سينقل أوضاع المستشفى المتدهورة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين ومجلس السيادة، مشيداً بالقائمين على إدارة المستشفى، مطالباً بالمحافظة عليها، مؤكداً اهتمامه ودعمه للصحة والتعليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)