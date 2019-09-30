بالفيديو:ندى القلعة تشعل جمهور دولة جنوب السودان بأغنية جديدة لمدينة جوبا

أشعلت الفنانة ندى القلعة الجمهور من أبناء شعب جنوب السودان وذلك عندما تغنت في مناسبة اجتماعية أحيتها في مدينة جوبا وذلك عندما قدمت في فاصل من فواصلها أغنية جديدة بعنوان (جوبا) يقول مطلعها: أجمل مدينة محببة لقلبي من زمن الصبا شلتيهو منام عيني أبا Advertisements والحب دا انا يا جوبا وخلال الأغنية التي قابلها الجمهور المحتشد في قاعة الحقل و الذي تحلق حول المسرح تجاوبت الفنانة ندى القلعة مع الجمهور حيث رددت أسماء عدد من القبائل والمكونات الاجتماعية لدولة الجنوب تجاوب معها الحاضرون والفرقة الموسيقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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