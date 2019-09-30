الخرطوم وباريس يبحثان سبل دعم الإقتصاد بينهما

بحث رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك اليوم الاثنين مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير؛ آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما بمقر وزارة المالية الفرنسية بحضور د. إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

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وأوضح د. البدوي – في تصريح بحسب (سونا) – أن اللقاء تطرق إلى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في المساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وقال إن اللقاء تناول أيضاً إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية مبيناً أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصوراً مستقبلياً للعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي .

وأضاف؛ أن وزير المالية الفرنسي اقترح تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مديري الشركات الفرنسية وذلك في مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي، وقال إن رئيس الوزراء قدم الدعوة لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لزيارة السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)