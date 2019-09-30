السودان : لجنة تحقيق في حجز صادر الفول لأندونيسيا

التاريخ: 30-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 5 مشاهدة أصدر وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في حجز صادر الفول السوداني إلى اندونيسيا، وذلك حسب اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ووضع السياسات التي تحقق تنظيم الواردات وتعظم الصادرات. Advertisements وحدد القرار بحسب سونا – مهام اللجنة في مراجعة المستندات الخاصة بصادر الفول السوداني والتقصي حول الجهات الضالعة في الاجراءات الخاصة بحجز صادر الفول السوداني إلى أندونيسيا. ونص القرار على تشكيل اللجنة من وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيساً ، نادر الريح مدير العلاقات الدولية رئيساً مناوباً، ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً، رئيس الإدارة القانونية بالوزارة عضواً، أمين عام غرفة مصدري الحبوب الزيتية رئيساً مناوباً، ممثل هيئة الأمن الاقتصادي، عماد عثمان يسن عضواً ومقرراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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