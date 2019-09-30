الداخلية تشكل لجنة لرفع الظلم عن كافة ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً

أكد الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية التزام الداخلية التام بإنفاذ أحكام المادة (7) الفقرة (6) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وتختص برفع الظلم وجبر الضرر عن كافة ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً والمحالين للصالح العام والذين تقدموا باستقالاتهم.

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وقرر وزير الداخلية الموافقة على تشكيل لجنة عليا يترأسها نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام، وتضم ممثلي الإدارات العامة والمختصة ذات الصلة وعدداً من الضباط المتقاعدين من مختلف الإدارات الشرطية.

لدى لقائه اليوم (الاثنين) لجنة ضباط الشرطة المتقاعدين، قدم المتقاعدون شرحاً وافياً عن المشاكل والمعوقات التى تعترضهم إلى جانب أهم مطالبهم.

وبحسب اليوم التالي نقلاً عن المكتب الصحفي للشرطة تم إمهال اللجنة (90) يوماً لحصر وتقديم التوصيات بشأن جميع الضباط المتضررين.

وأكد وزير الداخلية اهتمامه بمنسوبي الشرطة في الخدمة والمعاش والعمل، وحرصه على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية التي تمكنهم من الحصول على كل المكتسبات المستحقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)