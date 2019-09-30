الأمن يحرر أجنبيتين من قبضة عصابة إتجار بالبشر

التاريخ: 30-سبتمبر-2019
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أعلنت السُّلطات الأمنية المُختصة بولاية كسلا، عَن تَحرير رَهينتين من إحدى دول الجوار تمّ اِحتجازهما بواسطة عصابة للإتجار بالبشر مُكوّنة من ثلاثة أشخاصٍ، وأوضحت أنّ العصابة طالبت بفدية (120) ألف جنيه لإطلاق سراحهما.
وأَكّدَت مصادر قانونيّة مُختّصة حسب (أس. أم. سي) اليوم (الإثنين)، القبض على اثنين من المُتّهمين وفتح بلاغات في مُواجهتهما تحت المواد (13 – 9 – 7) مِن قَانون مُكافحة الإتجار بالبشر، وأوضحت أنه يجري التحري معهما تمهيداً للقبض على زعيم التشكيل العصابي وتقديم المُتّهمين للمُحاكمة عقب اكتمال التحريات.
وأشارت المصادر الى تَواصل الجُهُود للقضاء على ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر وضبط أماكن نشاطها بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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