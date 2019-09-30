منظمات دولية: (بنت) من ضمن كل (3) بنات خارج المدرسة بالسودان

التاريخ: 30-سبتمبر-2019
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كشفت منظمات دولية عاملة في مجال التعليم بالسودان، عن أن بنت من ضمن كل 3 بنات بالسودان خارج المدرسة. وأكد ممثل تلك المنظمات انجلوس سيشون أن كثير من البنات محرومات من التعليم بسبب معتقدات ذويهن، مؤكداً بأن كثير من المجتمعات ترجع إعاقة البنات من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أسباب المس بالشيطان، وشكا من عدم إدراج البنات ذوي الإعاقة في استراتيجية التعليم.
وربط ممثل المنظمات الدولية خلال مخاطبته ورشة أسبوع العمل العالمي للتعليم 2019 اليوم (الإثنين) ربط التقدم في التعليم بالسودان بدمج الأطفال ذوي الاعاقة في التعليم، داعياً لضرورة هيكلة المناهج واقترح تخصيص جزء من ميزانية الدولة للتعليم.
من جهته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العام د.الطاهر حسن الطاهر،بحسب الصيحة الآن – وجود تحديات تجابه استراتجية قطاع التعليم منها التفاوت في مؤشرات التعليم، مقراً بوجود مؤشرات دون الوسط، موكداً أن التلاميذ الرحل يمثلون 17% من المجتمع داعياً لمعالجة قضايا النازحين والعائدين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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