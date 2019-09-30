وزير الصناعة يُشكل لجنة بشأن حجز صادر الفول السوداني إلى إندونيسيا

أصدر وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني اليوم “الإثنين” قراراً بتشكيل لجنة تحقيق بشأن حجز صادر الفول السوداني إلى إندونيسيا.

وأوضح القرار، أنه إستناداً على مهمام واختصاصات وزارة الصناعة والتجارة فيما يلي الإشراف على التجارة التجارة الداخلية والخارجية ووضع السياسيات والوسائل التي تُحقق تنظيم وترشيد الواردات وتعظيم الصادرات إلى الأسواق العالمية تم تشكيل اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم “3” لسنة 2019 على أن يبدأ العمل به فور التوقيع عليه.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، ومدير العلاقات الدولية بالوزارة نادر الريح العوض رئيساً مُناوباً، وأمين عام غرفة مُصدري الحبوب الزيتية رئيساً مُناوباً أيضاً، بجانب عضوية ممثل لهيئة الأمن الإقتصادي وممثل للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية بالوزارة، وعماد عثمان السيد مُقرراً للجنة.

وتشمل مهام واختصاصات اللجنة مُراجعة كافة المُستندات الخاصة بشحنة صادر الفول السوداني المعنية بهذا القرار، فضلاً عن التقصي حول الجهات الضالعة في الإجراءات الخاصة بحجز صادر الفول السوداني إلى أندونسيا، ورفع تقرير عاجل حول ما تتوصل إليه اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، ومنح القرار اللجنة الحق في الإستعانة بمن تراه مُناسباً في أداء مهامها.