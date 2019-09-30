جهاز المغتربين يناقش قضايا الطلاب السودانيين بليبيا

شدد الدكتور بدر الدين رحمة محمد علي ، رئيس رابطة أساتذة الجامعات ، السودانيين بدولة ليبيا على ضرورة المسارعة في حل قضية الطلاب السودانيين بليبيا المتمثلة في الرسوم الدراسية الباهظة التي فرضتها عليهم السلطات الليبية على مبدأ المعاملة بالمثل والتي ظلت تؤرق الأسر السودانية بليبيا واستعرض رحمة المجهودات كافة التي قامت بها الرابطة من قبل من اجل حل هذه القضية ، مثمنا جهود جهاز المغتربين في هذا الاتجاه واهاب بالمزيد من السعي .

إلى ذلك اكد الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم وفد رابطة أساتذة الجامعات السودانيين بليبيا ، أكد حرص الجهاز على حل هذه القضية ومتابعته لها مع الجهات ذات الصلة غير أن الظروف السياسية التي استجدت بالبلاد خلال الفترة السابقة حالت دون مواصلة تلك الجهود ووعد سيد أحمد باستئناف الجهاز جهوده حيال هذه القضية من جديد، مؤكدا على أنها تمثل اهم الأولويات خلال المرحلة الحالية.