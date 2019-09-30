عبدالله حمدوك: من أولويات الحكومة السودانية تحقيق السلام

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تقدر الدعم الفرنسي للخرطوم، مضيفا: "نحن حريصون على العمل مع باريس للعبور ببلادنا إلى بر الأمان".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين: "الثورة كانت الخطوة الأولى لعودة بلادنا إلى محيط المجتمع الدولي، ونشدد على ضرورة تحقيق السلام في أسرع وقت".
واستطرد: "الدعم الفرنسي لنا يضع اللبنات الأولى لتحقيق السلام والاستقرار بشكل فوري، وشعبنا لم يكن يوما راعيا للإرهاب".
وقال إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعتبر الخطوة الأولى لحل مشكلاتنا".
من جانبه أعلن ماكرون، عن أن "فرنسا ستحتضن مؤتمرًا دوليًا لدعم الخرطوم اقتصاديا وسنقف الى جانبها في جهود إعادة الإعمار"، مشيرًا الى "أننا نشدد على شجاعة الشباب السوداني الذي تظاهر سلميا لتحقيق تطلعاته، والسودان يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية".
وأوضح ماكرون أن "فرنسا تدعم السودان لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية من خلال حكومة مدنية"، واعدًا بـ"مواصلة دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
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