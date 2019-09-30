عبدالله حمدوك: من أولويات الحكومة السودانية تحقيق السلام

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تقدر الدعم الفرنسي للخرطوم، مضيفا: "نحن حريصون على العمل مع باريس للعبور ببلادنا إلى بر الأمان".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين: "الثورة كانت الخطوة الأولى لعودة بلادنا إلى محيط المجتمع الدولي، ونشدد على ضرورة تحقيق السلام في أسرع وقت".

واستطرد: "الدعم الفرنسي لنا يضع اللبنات الأولى لتحقيق السلام والاستقرار بشكل فوري، وشعبنا لم يكن يوما راعيا للإرهاب".

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وقال إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعتبر الخطوة الأولى لحل مشكلاتنا".