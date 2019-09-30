اليونان تنقل المهاجرين من المعسكرات المعبأة بعد الحريق المميت

ترأس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، بعد يوم واحد من اندلاع حريق في مخيم موريا للاجئين في ليسبوس، وقُتل امرأة واحدة وجرح 17 آخرون. ويوجد أكثر من 12000 شخص في المخيم وحوله، وهذا يعتبر أربعة أضعاف قدرة الموقع.

وأعلن المسؤولون الحكوميون بالفعل عن عزمهم توسيع شبكة من معسكرات البر الرئيسي، وتسريع عمليات مراجعة طلبات اللجوء، وإعادة بدء عمليات الترحيل الموجزة إلى تركيا لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم.

ومن المقرر أن يزور نائب وزير حماية المواطن ليفتيريس إيكونومو ورئيس الشرطة والأمين العام لسياسة الهجرة موريا اليوم الاثنين.

وقال المسؤول أن الحكومة تهدف إلى نقل ما لا يقل عن 3000 شخص من جزرها إلى البر الرئيسي بحلول نهاية أكتوبر.

وصل أكثر من 9000 شخص إلى اليونان في أغسطس، وهو أعلى رقم في السنوات الثلاث منذ أن قام الاتحاد الأوروبي وأنقرة بتنفيذ صفقة لإغلاق طريق المهاجرين في بحر إيجة. ووصل أكثر من 8000 شخص في سبتمبر، وفقا للمفوضية.

عبر ما يقرب من مليون لاجئ، وكثير منهم فروا من الحرب في سوريا، من تركيا إلى جزر بحر إيجة الشرقية في اليونان في عام 2015.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الظروف السيئة في مخيمات اللاجئين.

وتستضيف اليونان حوالي 70.000 لاجئ ومهاجر سوري معظمهم فروا من بلدانهم منذ عام 2015، وعبروا من تركيا المجاورة.

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وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، بذلت تركيا جهودًا أكبر للحد من المغادرة إلى الجزر اليونانية الخمس الأقرب إلى شواطئها.

ولكن عدد الوافدين ارتفع بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة مما تسبب في عبء خطير في مخيمات الجزر التي تتصدر تدفق المهاجرين.

وصرحت الحكومة اليونانية الأحد بأنها تعتزم مناقشة مشروع قانون لجوء جديد للتعامل مع أزمة المهاجرين الجدد.

وأكد وزير الدولة "جورج جيرابيتريتيس" يوم الأحد أنه ينبغي إرسال المهاجرين إلى المخيمات ذات الظروف الإنسانية، معترفًا بأن الموجودين الحاليين غير قادرين على التعامل مع الزيادة في عدد المهاجرين.

ويوم الجمعة، طلب وزير حماية المواطن، ميشاليس Chrysochoidis، لتعاون حكام المنطقة، خلال اجتماع طارئ، من أجل تقاسم عبء المهاجرين من الجزر المكتظة.

ودعا السلطات الإقليمية في البر الرئيسي لليونان إلى توسيع المخيمات القائمة أو إحياء بعض المعسكرات المغلقة.