المالية: سنعبر المرحلة الصعبة خلال 9 أشهر

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.ابراهيم أحمد البدوي، إن البلاد ستعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة خلال الأشهر التسعة المقبلة، مؤكداً حرص حكومة السودان على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

واعتبر البدوي خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ومطالبته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل دعماً سياسياً كبيراً للسودان ودفعة قوية لمواقفه في المحافل الإقليمية والدولية.

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وأوضح على هامش زيارة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، لفرنسا حالياً، أن اللقاء الذي عقده مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تطرق إلى المشروعات المستقبلية.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات ستفتح آفاقاً كبيرة لتطور الاقتصاد السوداني، وذلك في إطار الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي، بدعم من الحكومة الفرنسية.

وشدد البدوي بحسب سونا – على حرص حكومة السودان على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولتوفير فرص للقطاع الخاص الوطني، للاستفادة من الشراكة مع الشركات الفرنسية، لدعم الاقتصاد السوداني، خاصة في مجال مشاريع القيمة المضافة في القطاع الزراعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)