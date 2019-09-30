بالفيديو : نجل الفنان الكابلي وراء إنشاء قناة متخصصة في نشر الثورة السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية

كشف عدد من أفراد الجالية السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع ولقاء جمعهم مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك – كشفوا عن توجه الجالية لإنشاء قناة إعلامية سودانية متخصصة في عكس وتوثيق الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير حيث أوضح المتحدث بأن الفكرة نبعت من مجموعة من السودانيين من ضمنهم نجل الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي الأستاذ سعد الكابلي.

وأشار المتحدث بأن السودانيون استشعروا ضرورة وجود منصة إعلامية دولية تتحدث باسم الثورة والتغيير حيث قال:(المفروض يكون في إعلام وفي قناة سودانية تتكلم باسم الثورة وتتكلم باسم التغيير البحصل دا لا يمكن انت تعمل ثورة ويكون عندك فراغ بعد داك ما تقدر فيه توري وجهة نظرك) مضيفاً بأن التفرد والاختلاف الذي تميزت به الثورة السودانية يحتم إنشاء هذه القناة مضيفاً قوله:(لانو الثورة السودانية مختلفة عن كل الثورات بانها ثورة وعي وثورة الوعي دا معناه انو الوعي دا حيعم المنطقة العربية والمنطقة الافريقية وغيرو).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)