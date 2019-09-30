التاريخ: 30-سبتمبر-2019
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قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي إن رئيس الحكومة الانتقالية الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيزور موسكو والإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح كباشي في تصريح خاص بحسب” التيار” أن البرهان سيزور الإمارات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل على أن يزور موسكو في الرابع والعشرين من ذات الشهر. وأشار كباشي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم دعوة رسمية لرئيس المجلس السيادي لزيارة بلاده في الرابع والعشرين من الشهر القادم. وأوضح عضو المجلس السيادي أن زيارة الإمارات كانت مؤجلة منذ وقت طويل وتقرر أن تكون الزيارة في الأسبوع الأول من أكتوبر وتأتي في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية وسبل تقوية التعاون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل زيارة وشيكة لـ”البرهان إلى موسكو وأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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