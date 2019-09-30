البدوي يطلق برنامج إصلاح مالي لضبط التضخم

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي أن وزارته أطلقت برنامجاً لإصلاح الجانب المالي عن طريق تعبئة الموارد وضبط المصروفات وصولاً إلى عجز مستهدف قابل للتحكم بالاستدانة من الجهاز المصرفي والوصول إلى نسبة تضخم معقولة .

وبحث البدوي يوم الاثنين مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أوديل رونو في باريس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وباريس.

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وجاء خلال اللقاء الذي جري بينهما بمقر وزارة المالية الفرنسية على هامش زيارة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الحالية لفرنسا.

وقال البدوي بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”إن اللقاء تطرق إلى أفضل السبل في قضية إعفاء ديون السودان الخارجية والخطوات الواجب اتباعها من قبل حكومة السودان خاصة فيما يخص التعامل مع بعثة صندوق النقد الدولي المختصة لجهة الإصلاح النقدي والمالي.

وأوضح أن وزارته أطلقت برنامجاً لإصلاح الجانب المالي عن طريق تعبئة الموارد وضبط المصروفات وصولاً إلى عجز مستهدف قابل للتحكم بالاستدانة من الجهاز المصرفي والوصول إلى نسبة تضخم معقولة وتخصيص موارد لدعم مشروع مكافحة الفقر وتحقيق أهداف القطاع الإجتماعي.

وقال البدوي إن اللقاء استعرض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ونشاط القطاع الخاص الفرنسي لدعم الاقتصاد السوداني في إطار المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)