“الدعم السريع” توقف مسلحين متهمين بقتل راعٍ

تمكنت قوة تتبع لقوات الدعم السريع من إلقاء القبض على متهمين اثنين بإطلاق النار على راعٍ في منطقة (أم زريبة)، في محلية (ودبندة)، بولاية غرب كردفان، وضبطت مع المتهين 2 بندقية (ج 3، كلاشينكوف) وعربة (لاندكروز).

وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع، العميد جمال جمعة، في تصريحات يوم الإثنين،بحسب الشروق – إن ثلاثة أشخاص كانوا يقودون عربة (لانكروزر) قد أطلقوا النار السبت الماضي على أحد الرعاة بمنطقة أم زريبة بولاية غرب كردفان وأردوه قتيلاً.

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وأوضح جمعه أنه على الفور تحركت قوة من الدعم السريع من خمس عربات من منطقة (فوجا)، لافتاً إلى أنه بعد البحث والتفتيش تم القبض يوم الأحد على اثنين من المتهمين والعربة اللاندكروزر ومعهما 2 بندقية (ج 3، كلاشينكوف).

وقال جمعة إنه تم تسليم المتهمين إلى قسم شرطة (فوجا)، مشيراً إلى أنه لا يزال البحث جارياً عن المتهم الثالث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)