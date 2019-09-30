“نداء السودان” يقبل استقالة الصادق المهدي

قرر المجلس القيادي لتحالف نداء السودان في ختام أعمال اجتماعاته في منطقة العين السخنة في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الإثنين، قبول استقالة رئيس التحالف الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي التي تقدم بها الأسبوع الماضي.

وقال البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات إنه تمت إحالة موضوع الهيكلة الخاصة بالكيان إلى المجلس الرئاسي لنداء السودان، وأمن على ضرورة أن يعتمد التحالف قيادة جديدة.

وأشار إلى أن التحالف تناول الاستقالة كمدخل إيجابي للتعامل مع المناخ الوطني الجديد الذي أحدثته الثورة، والإسهام في تطوير الحياة السياسية، لا سيما وأن نداء السودان قد ساهم على نحو مقدر بمعية جموع شعبنا في التغيير.

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وأوضح أن الاجتماع كون لجنة لمناقشة هذه القضية الهامة، وثمنت اللجنة الدور الكبير الذي لعبه الإمام الصادق المهدي طوال سنوات حكم الإنقاذ، ورفضه المستمر للمشاركة في النظام، والدور المهم الذي لعبه في قيادة نداء السودان والحفاظ على وحدته.

وشدد البيان بحسب الشروق – على أن المهدي يظل أحد كبار قادتنا الذين وقفوا ضد الأنظمة الشمولية وساهم في رفد الحركة السياسية بأفكار حيوية ومتجددة.

وأكد أن المجلس القيادي رأى في إطار قضايا التجديد والتفاعل مع المناخ الجديد قبول الاستقالة، وأكد على ضرورة استمرار نداء السودان في لعب دوره كأكبر تحالف يوحد قوى المدينة والريف وهامش وحضر السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)