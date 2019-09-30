تفاصيل جديدة في قضية متهم بالهجوم على قرية بجنوب كردفان

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كشف رجل أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي أسامة حسن أمس، تفاصيل جديدة في وقائع محاكمة متهم هارب من قضية مشاركته ضمن (١٠) آخرين متهمين بشن هجوم مسلح على قرية السنادرة بولاية جنوب كردفان.

وقال الرجل بوصفه شاهد اتهام بأنه يعمل في مجال الرعي لعُمدة القرية المستأجرة، وفي يوم الحادث ذهب كعادته صباحاً لزراعته وأثناء عمله سمع صوت ذخيرة كلاشنكوف، وأثناء عودته إلى القرية أبلغه شخص في الطريق بأن مجموعة مسلحة هجمت على ابنه بالضرب بالعصي داخل الزراعة، مشيراً بأنه طلب منه الذهاب إلى القرية وقام هو بدوره بالاتصال على معتمد المنطقة وأخبره بالحادثة، كما اتصل بالأجهزة الأمنية، موضحاً بأن إطلاق الرصاص استمر عدة ساعات وتم إبعاد النساء والأطفال من القرية للخارج، وبعد انتهاء الهجوم استشهد نحو (8) أشخاص وجرح (12) آخرين تم إسعافهم إلى مستشفى العباسية، لافتاً للمحكمة أن هنالك عربات تابعة لقوات الدفاع الشعبي، بالإضافة إلى عربة أخرى تابعة للقوات المسلحة كانت مرتكزة في الناحية الجنوبية الشرقية للقرية وهي التي قامت بإطلاق الرصاص، وإنهم عثروا على مقذوف فارغ من سلاح دوشكا وآخر كلاشنكوف، مضيفاً أن المهاجمين قاموا بنهب ممتلكات المواطنين وكذلك سرقة مواشٍ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)