الهلال يقهر انيمبا بصاروخ الضي ويعبر لدوري المجموعات

التاريخ: 30-سبتمبر-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة خطف فريق الهلال بطاقة العبور لدوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد أن تغلب على منافسه انيمبا النيجيري بهدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء لحساب مباريات دور ال32 ، Advertisements وبحسب صحيفة المجهر تكفل اللاعب محمد موسي الضي بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 ليمنح الأزرق بطاقة العبور للمجموعات ويتحول انيمبا لدور ال16 المكرر في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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