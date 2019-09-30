قائد الحرس الثوري الإيراني: تدمير إسرائيل "هدف ممكن"

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين أن تدمير إسرائيل "هدف قابل للتحقيق".

وقال الميجر جنرال "حسين سلامي" في موقع سبا الاخباري للحرس: "يجب محو هذا النظام الشرير من الخريطة وهذا لم يعد حلمًا، ولكنه هدف يمكن تحقيقه".

وبعد أربعة عقود من الثورة الإسلامية الإيرانية، لقد تمكنا من الحصول على القدرة على تدمير النظام الصهيوني الدجال"، على حد قوله.

وتأتي تعليقات سلامي، رغم أنها ليست غير عادية بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، وسط توترات دولية متصاعدة بشكل خاص بشأن البرنامج النووي الإيراني وسلسلة من الحوادث التي أثارت التوتر في المنطقة.

وفرضت الولايات المتحدة، التي انسحبت من صفقة نووية تاريخية بين إيران والقوى العالمية في عام 2018 حملة "أقصى قدر من الضغط" بدعم قوي من رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وتم إعطاء تعليقات سلامي تغطية بارزة من قبل وكالات الأنباء تسنيم وفارس، على مقربة من الفصائل السياسية المحافظة.

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كما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية تصريحاته، ولكنها ركزت بشكل أكبر على تأكيده بأن إيران تزداد قوة وستهزم أعدائها في النهاية رغم "العداوة" تجاهها.

ولطالما كانت إيران معادية لإسرائيل منذ ثورتها عام 1979، وتؤيد طهران بشكل علني الجماعات المسلحة المناهضة لإسرائيل بما في ذلك حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وفي يونيو 2018، أكد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي موقف طهران الثابت منذ زمن طويل وهو أن إسرائيل "ورم سرطاني خبيث يجب إزالته والقضاء عليه".

ويعبر الجنرالات الإيرانيون بشكل روتيني عن الرغبة في تدمير إسرائيل أو يزعمون أنهم قادرون على القضاء على تل أبيب.

ومع ذلك، فقد حرص الخطاب الرسمي في السنوات الأخيرة بشكل عام على توضيح أن الدولة اليهودية ستتوقف عن الوجود بسبب "غطرستها" الخاصة بها، وليس بسبب هجوم من جانب إيران.